-11 градусов и небольшой снег ожидается в Псковской области 1 февраля

09:58, 01 февраля 2022, ПАИ

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До -11 градусов похолодает в Псковской области 1 февраля, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Сегодня в Псковской области ожидается облачная погода, днем в большинстве районов пройдет небольшой снег. Температура будет колебаться от -1 до -6 градусов.

Ночью местами прогнозируют небольшой снег, температура снизится до -6...-11 градусов.

В Пскове днем синоптики обещают небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Температура днем -2...-4, ночью -8...-10. В Великих Луках также ожидается небольшой снег. Температура днем -1...-3, ночью -6...-8.