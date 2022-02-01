Проезжую часть на Коммунальной в Пскове могут расширить после ремонта

12:14, 01 февраля 2022, ПАИ

Проезжую часть на улице Коммунальной в Пскове в районе перекрестка с Восточным проездом могут расширить после ремонта. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он уточнил, что вопрос хороший, но нужно тщательно всё продумать. По словам Бориса Елкина, в утренние часы пробка на Коммунальной образуется не из-за этого перекрестка. Кроме того, есть некоторые трудности - жильцы вряд ли будут рады сокращению зеленой зоны. «Посмотрим, что можно сделать», - отметил глава администрации.