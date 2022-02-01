Велодорожки в Пскове сделают безопасными

12:48, 01 февраля 2022, ПАИ

В Пскове велодорожки сделают безопасными для велосипедистов и пешеходов. Об этом заявил глава администрации города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Он уточнил, что в городе появляется большое количество велоинфраструктуры, но есть ряд недоработок. В частности, в некоторых местах нужно подстричь кусты, обеспечить своевременную уборку. Борис Елкин рассказал, что на улице Кузбасской Дивизии в рамках реконструкции предусмотрены велодорожки. «Концепция велодорожек в Пскове разработана, в этом году планируется реализация проектно-сметной документации, потом локально строительно-монтажные работы начнем», - добавил Борис Елкин.

Также в планах сделать велодорожку до границы Пскова на Рижском проспекте, администрация области занимается данным вопросом. Есть идея сделать велодорожку до Изборска.