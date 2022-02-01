Более 3 тысяч жителей Псковской области встанут на воинский учёт в этом году

13:28, 01 февраля 2022, ПАИ

Более 3 тысяч жителей Псковской области планируется в этом году поставить на воинский учет, сообщили в Военном комиссариате региона.

Первичная постановка на воинский учет проводится с 1 января по 31 марта по месту постоянного жительства или временного пребывания граждан в год достижения ими возраста 17 лет. Затем пройдут весенний и осенний призывы.

На территории области в соответствии с распоряжением губернатора созданы и работают 26 комиссий по постановке граждан на воинский учет.