Более 3 тысяч жителей Псковской области встанут на воинский учёт в этом году
Более 3 тысяч жителей Псковской области планируется в этом году поставить на воинский учет, сообщили в Военном комиссариате региона.
Первичная постановка на воинский учет проводится с 1 января по 31 марта по месту постоянного жительства или временного пребывания граждан в год достижения ими возраста 17 лет. Затем пройдут весенний и осенний призывы.
На территории области в соответствии с распоряжением губернатора созданы и работают 26 комиссий по постановке граждан на воинский учет.
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