В отделении «Почты России» в бежаницком селе Чихачево появились компьютеры для школьников и учителей

15:13, 01 февраля 2022, ПАИ

В отделении «Почты России» в селе Чихачево Бежаницкого района появились компьютеры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Компьютеры с выходом в интернет, которыми могут бесплатно воспользоваться школьники и учителя, установлены в 10 почтовых отделениях в небольших городах и селах в рамках пилотного проекта «Почты России» и Российского движения школьников. Помимо Псковской области в проекте участвуют Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край, Республика Калмыкия, Омская, Челябинская, Тюменская и Орловская области.

Благодаря проекту дети и педагоги смогут поучаствовать более чем в 30 онлайн-проектах РДШ для школьников с 8 до 18 лет. Для этого на компьютерах, воспользоваться которыми можно по предварительной записи в отделении, организован доступ к сайту РДШ (рдш.рф) и нескольким ресурсам и программам, необходимым для выполнения заданий (поисковые системы, «ВКонтакте», YouTube, Canva, Zoom, Skype). Ребята смогут попробовать свои силы в творческих конкурсах, присоединиться к научным проектам, принять участие в экологических, краеведческих, патриотических акциях, спортивных и киберспортивных состязаниях. Победители конкурсов РДШ получают путевки на смены во Всероссийских детских центрах «Артек», «Орлёнок», «Океан», «Смена». Работать за компьютером можно будет от 30 минут до 1 часа в день.