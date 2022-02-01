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Общество

Благоустройство Пскова обсудили в медиацентре ПАИ

В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина.

Сити-менеджер рассказал о благоустройстве городских территорий, разработке проекта туристского кода Пскова, работе коммунальных служб, ремонте дорог, строительстве новых объектов и многом другом.

Для вас мы узнали:

  1. туристский код разрабатывается в Пскове;
  2. полноценный ямочный ремонт на Ольгинском мосту будут делать весной;
  3. работы по реконструкции Советского моста в Пскове планируют начать в марте-апреле;
  4. луговые травы посеют на Сиреневом бульваре в Пскове;
  5. первые туристские люки появятся на улицах Пскова весной;
  6. умные автобусные остановки появятся в Пскове;
  7. привокзальную площадь в Пскове планируется преобразовать;
  8. островок безопасности появится на улице Юбилейной около дамбы в Пскове;
  9. проезжую часть на Коммунальной в Пскове могут расширить после ремонта;
  10. ярмарочную деятельность хотят развернуть в историческом центре Пскова;
  11. конкретных решений по рынку на Четырех углах в Пскове пока нет;
  12. на Рижском проспекте в Пскове в районе ТЦ Fjord Plaza появятся тротуары;
  13. весной в Пскове будут привлекать к уборкам бизнес;
  14. велодорожки в Пскове сделают безопасными;
  15. в строящейся школе на улице Юбилейной в Пскове приступили к внутренней отделке;
  16. трудности в проектировании реконструкции улиц Войсковой и Нововойсковой в Пскове связаны с неучтёнными сетями.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.

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