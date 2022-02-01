Благоустройство Пскова обсудили в медиацентре ПАИ
В медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина.
Сити-менеджер рассказал о благоустройстве городских территорий, разработке проекта туристского кода Пскова, работе коммунальных служб, ремонте дорог, строительстве новых объектов и многом другом.
Для вас мы узнали:
- туристский код разрабатывается в Пскове;
- полноценный ямочный ремонт на Ольгинском мосту будут делать весной;
- работы по реконструкции Советского моста в Пскове планируют начать в марте-апреле;
- луговые травы посеют на Сиреневом бульваре в Пскове;
- первые туристские люки появятся на улицах Пскова весной;
- умные автобусные остановки появятся в Пскове;
- привокзальную площадь в Пскове планируется преобразовать;
- островок безопасности появится на улице Юбилейной около дамбы в Пскове;
- проезжую часть на Коммунальной в Пскове могут расширить после ремонта;
- ярмарочную деятельность хотят развернуть в историческом центре Пскова;
- конкретных решений по рынку на Четырех углах в Пскове пока нет;
- на Рижском проспекте в Пскове в районе ТЦ Fjord Plaza появятся тротуары;
- весной в Пскове будут привлекать к уборкам бизнес;
- велодорожки в Пскове сделают безопасными;
- в строящейся школе на улице Юбилейной в Пскове приступили к внутренней отделке;
- трудности в проектировании реконструкции улиц Войсковой и Нововойсковой в Пскове связаны с неучтёнными сетями.
Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.
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