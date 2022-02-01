Команда по стрельбе из лука Псковской области заняла весь пьедестал на первенстве в Орле

15:40, 01 февраля 2022, ПАИ

Спортсмены сборной команды по стрельбе из лука Псковской области заняли весь пьедестал на первенстве в Орле, которое прошло с 27 января по 1 февраля. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Среди девушек победу одержала Милана Мурзина. Бронзовую медаль завоевала Екатерина Корнева. Ника Снеткова стала второй среди юниорок.

Милана Мурзина, Екатерина Корнева, Елена Захаренкова завоевали первое место в командном зачете среди девушек.

Илья Силаев, Владимир Фазанов, Даниил Михеев взяли золото в командном первенстве среди юношей.

Юниоры Егор Быстров, Игорь Николаев, Илья Ульяничев победили в командных соревнованиях.

«На соревнованиях были выполнены два норматива мастера спорта России, поздравляем спортсменов и тренеров с высокими результатами», - отметили в Центре спортивной подготовки.