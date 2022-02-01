Более 400 звонков поступило в call-центр Великолукской городской поликлиники

16:59, 01 февраля 2022, ПАИ

27 января в поликлинике №1 Великих Лук заработал call-центр, по которому горожане могут вызвать врача на дом, записаться к участковому врачу-терапевту или на вакцинацию, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин рассказал, что call-центр был создан для удобства граждан, чтобы они могли дозвониться максимально быстро. Это позволило объединить четыре разных телефона в один.

«На данный момент линия работает довольно успешно. Конечно, есть трудности, особенно сейчас, когда штамм омикрон распространяется по нашей области. Мы сталкиваемся с тем, что на линию кол-центра одновременно поступает 70-80 звонков. В этом смысле он, конечно, перегружен», - отметил Вячеслав Чурсин. В первую смену в call-центре работает четыре человека, во вторую – два.

Главный врач медучреждения отметил, что 31 января было принято больше 350 заявок на вызов врача на дом. Всего с 27 января поступило более 400 звонков.

Сall-центр работает каждый день круглосуточно, номер телефона 7-88-99.