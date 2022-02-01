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Общество

В Союзе потребителей предлагают передать санкционку не на полигоны в Псковской области, а в детсады

В Союзе потребителей России предлагают передать санкционку не на полигоны в Псковской области, а в детсады. Об этом, в частности, заявил сопредседатель союза Анатолий Голов, обсуждая новость о законодательной инициативе ЛДПР.

Депутаты от этой фракции внесут в Госдуму законопроект о запрете уничтожения конфискованных и санкционных продуктов. О подготовке такой инициативы сообщил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Речь идет о продуктах, пригодных к употреблению, - чтобы это было доказано, они должны пройти государственную экспертизу.

«Проект направлен в правительство для получения официального заключения, а затем внесем на рассмотрение Государственной Думы», - сообщил Нилов.

Как отмечается в пояснительной записке, которую приложил к сообщению Нилов, предлагается использовать эти продукты для государственных и муниципальных нужд. «Санкционка» и прочий конфискат уничтожаются десятками тысяч тонн ежегодно, что вызывает недовольство в обществе, заявили авторы.

За 5 лет под пресс отправили более 36 тысяч тонн незаконно ввезённой из-за рубежа продукции.

«Союз потребителей давно предлагал перейти к использованию санкционных продуктов, изъятых по той или иной причине. Недавно в Псковской области уничтожили полторы тонны яблок. Почему их не направить на питание в детские сады например? Или в больницы? В Питере до сих пор многие не могут выбросить хлеб, потому что помнят голод блокады. Люди понимают ценность продукта. А мы давим бульдозерами тонны яблок, сыра и прочей санкционки», - приводит слова сопредседателя Союза потребителей России Анатолия Голова Business FM. 

Главная проблема, являющаяся камнем преткновения, - действующие санитарные требования. Всю продукцию, несмотря на внешнюю пригодность, необходимо протестировать, а это огромные затраты. В итоге, по словам экспертов, яблоки из Польши обойдутся дороже, чем краснодарские, купленные в магазине.

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В Союзе потребителей предлагают передать санкционку не на полигоны в Псковской области, а в детсады

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