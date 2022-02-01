На трассе Р-23 за Черёхой перевернулся в кювет автомобиль

19:37, 01 февраля 2022, ПАИ

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За Черёхой водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Автомобиль «УАЗ-Патриот» перевернулся. ДТП произошло на 296-м км трассы Р-23, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка». Авария обошлась без пострадавших. За рулём была женщина, которая отказалась от госпитализации. На месте работают спасатели, сотрудники ГИБДД и скорой помощи.