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Учёные ЮАР впервые опубликовали чёткие снимки чёрной дыры в центре Млечного Пути

Так выглядит чёрная дыра в центре Млечного Пути в радиочастотном приёме. Фото Telegram


Не знаем, как вы представляли себе чёрные дыры, но выглядят они примерно так. Учёные из обсерватории ЮАР опубликовали детальные снимки центра Млечного Пути. В нём находится массивная чёрная дыра Стрелец A, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Масса чёрной дыры равна четырём миллионам масс Солнца. Цвета на снимке условные — красным обозначены участки, которые более интенсивно излучают радиочастоты. 

Ничего не понятно, но очень красиво.

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