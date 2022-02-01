Учёные ЮАР впервые опубликовали чёткие снимки чёрной дыры в центре Млечного Пути

23:11, 01 февраля 2022, ПАИ



Не знаем, как вы представляли себе чёрные дыры, но выглядят они примерно так. Учёные из обсерватории ЮАР опубликовали детальные снимки центра Млечного Пути. В нём находится массивная чёрная дыра Стрелец A, сообщает Telegram-канал «Лента дня».

Масса чёрной дыры равна четырём миллионам масс Солнца. Цвета на снимке условные — красным обозначены участки, которые более интенсивно излучают радиочастоты.

Ничего не понятно, но очень красиво.