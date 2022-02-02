До -5 градусов ожидается сегодня в Пскове
2 февраля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем в большинстве районов пройдёт небольшой снег, сообщает Псковский гидрометцентр. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений слабый. Температура днем -2...-7 градусов.
В Пскове днем небольшой снег. Температура днем -3...-5 градусов. В Великих Луках небольшой снег. Температура днем -2...-4 градуса.
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