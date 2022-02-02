Нинель Салагаева отметила эффективность работы Псковского агротехнического колледжа

11:41, 02 февраля 2022, ПАИ

Заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева посетила с рабочим визитом Псковский агротехнический колледж. Ее сопровождал председатель областного комитета по сельскому хозяйству и Гостехнадзору Николай Романов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Вице-губернатор осмотрела мастерские и учебные классы учреждения, посетила занятия. По итогам визита Нинель Салагаева отметила эффективную работу колледжа по подготовке кадров для агропромышленного комплекса Псковской области, высокий уровень материально-технической базы.

Псковский агротехнический колледж является современным учебным комплексом. Он включает два учебных корпуса, два общежития, учебно-производственные мастерские, теплицы, автошколу, компьютерные классы, библиотеку, многочисленные лаборатории, гаражи, полигоны для обеспечения практических занятий. В колледже проходят обучение порядка 1,9 тысячи студентов.

За время работы колледж подготовил более 26 тысяч высококвалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли. Выпускники учебного учреждения востребованы в регионе: в 2021 году более 350 молодых специалистов были трудоустроены на предприятия Псковской области.

Благодаря участию в федеральных проектах нацпроекта «Образование» в колледже оборудованы современные мастерские по направлению «Сельское хозяйство» («Сельскохозяйственные биотехнологии», «Сити-фермерство» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ветеринария» и «Зоотехния»). Современное оборудование позволяет не только готовить обучающихся к профессии, но и проводить профориентацию среди школьников 6-11 классов.