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Общество

В Псковской таможне рассказали про интеллектуальные пункты пропуска

Начальник Псковской таможни, генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации рассказал  про интеллектуальные пункты пропуска.

«Первыми шагами Псковской таможни к интеллектуальному пункту пропуска, являющемуся одной из целей стратегии развития таможенной службы до 2030 года, стал эксперимент, проведенный под эгидой Федеральной таможенной службы, Северо-Западного таможенного управления в 2021 году на МАПП «Куничина Гора», – рассказал Игорь Ерошин.

Сутью эксперимента стало разделение процессов фактического сканирования объектов контроля и анализа полученных рентгеноскопических изображений с использованием российского мобильного инспекционного комплекса российского производства. 

«В рамках эксперимента осмотрено более  1 тысячи  100 объектов, 37 присвоен статус «Объект под подозрением»,  в отношении которых проведены досмотры, возбуждено 7 дел об административном правонарушении, в 25 случаях были выявлены нарушения, не образующие состава административного правонарушения», – отметил начальник Псковской таможни.
  
По словам Игоря Ерошина, эксперимент показал, что фактическое время осмотра с применением ИДК сократилось вдвое. Также он обратил внимание на то, что данный формат работы снижает коррупционные риски. «У искусственного интеллекта нет эмоций и предвзятых взглядов, и это позволяет стабильно решать поставленные задачи. Не секрет, искусственный интеллект используют многие службы и предприятия. Он  способен, анализируя имеющуюся информацию, быстро принимать решения. Во многих сферах за искусственным интеллектом будущее. И мы стоим на пороге преобразований», – подчеркнул Игорь Ерошин. 

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