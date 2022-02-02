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Культура

Экскурсии по Пушкинскому заповеднику можно оплатить «Пушкинской картой»

Леонид Гервиц. Пасмурный день (1985). Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет теперь могут оплатить «Пушкинской картой» билет на выставку «Святогорье в живописи и графике Леонида Гервица» (6+) в Государственном музее-заповеднике «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Фондовая экспозиция размещена в выставочном пространстве мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» и включает в себя без малого двадцать картин известного советского, но в настоящее время проживающего в США живописца, почётного зарубежного члена Российской академии художеств.

Также посредством «Пушкинской карты» её владельцы могут оплатить экскурсии по музеям-усадьбам «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское», по «Пушкинской деревне» и Музею-мельнице в деревне Бугрово. В этот же перечень включены и сменные экспозиции «Хранители Михайловского» (в Колонии литераторов в центральной усадьбе заповедника), «Эпистолярный диалог монолог. А. С. Пушкин и Н. Н. Гончарова» (в выставочном зале «Музейная почта» в деревне Бугрово), «Из истории создания драмы «Борис Годунов», «Отечество нам Царское Село...», «Являлся Пушкин знаменитый...», «Графика Валентина Васильева» (в Научно-культурном центре музея, по адресу пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1).  

Этот список будет расширяться и далее. Следить за обновлениями в нём можно на официальном сайте «Михайловского».

Для детей до 16 лет, вне зависимости от того, гражданами какой страны они являются, вход в музеи Пушкинского заповедника остаётся бесплатным; оплачиваются только услуги экскурсовода, если в них есть необходимость.

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