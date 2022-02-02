Вызывать Скорую помощь в случае очень плохого самочувствия призывают псковичей

14:33, 02 февраля 2022, ПАИ

В каких случаях нужно вызвать Скорую помощь, рассказала главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля.

По её словам, если вечером появилась одышка и температура, надо вызвать скорую. Если пациент ощущает, что он очень плохо себя чувствует, но не может ждать участкового врача, также нужно вызывать скорую. Елена Уткина подчеркнула, что с участковыми врачами налажен постоянный контакт. «Мы никому не отказываем, мы подскажем всегда, что делать», - заверила она.

Главврач Псковской городской детской поликлиники Эльвира Мелех добавила, что по детям аналогичная ситуация. «Нужно понимать, что врач не придет через 10-20 минут», - уточнила она. По словам специалиста, если у детей до 3 лет держится высокая температура, нужно сразу вызывать скорую.