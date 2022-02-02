Псковичей просят не затруднять доступ к больным при вызове врача на дом

14:38, 02 февраля 2022, ПАИ

Главврач Псковской детской городской поликлиники Эльвира Мелех призвала псковичей не затруднять доступ к пациентам при вызове врача на дом.

Она отметила, что бывают такие ситуации, когда врача вызывают на дом, но по ряду причин попасть к заболевшему бывает затруднительно, например, не работает домофон. «Часто слышу от родителей, что это наши проблемы, как мы будем к ним заходить», – пояснила она.

Эльвира Мелех напомнила, что телефоны для вызова врача на дом размещены на сайте и в Instagram-аккаунте медучреждения. «Если бывает такая ситуация, что не дозвониться, все-таки население большое, более 45 тысяч детей, можно звонить буквально на любой телефон», – пояснила специалист и отметила, что врача можно вызвать строго до четырёх часов.

«Задержек по вызовам у нас практически нет, на сегодняшний день мы взяли себя в руки и исправляемся. Не знаю, как будет дальше развиваться ситуация, если будет подъем заболеваемости, может быть, у нас будут задержки или переносы на следующий день. Как правило, сейчас мы обслуживаем вызовы день в день», – рассказала она.