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Экономика

3,7 млн задолжали организации Псковской области своим работникам

По состоянию на 1 января 2022 года общий размер задолженности по заработной плате на 8 предприятиях и организациях на территории Псковской области составил 3,7 млн рублей перед 132 работниками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2021 году надзорному органу удалось добиться восстановления нарушенных прав свыше 700 работников, перед которыми после принятия мер прокурорского реагирования погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 29 млн руб. По результатам рассмотрения более 300 мер прокурорского реагирования в сфере оплаты труда к различным видам ответственности привлечено свыше 170 должностных лиц.

В 2021 году на особом контроле находились вопросы обеспечения занятости населения и легализации трудовых отношений. В целях снижения неформальной занятости прокуратурой области совместно с Государственной инспекцией труда в Псковской области во 2 полугодии 2021 года в указанной сфере организованы совместные проверки. Выявлено более 50 организаций и индивидуальных предпринимателей, уклоняющихся от оформления трудовых отношений с гражданами, выполняющими трудовые функции. По мерам прокурорского реагирования трудовые договоры заключены с 46 гражданами.

Работа на данном направлении надзора продолжится в 2022 году.

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