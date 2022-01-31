За год псковская прокуратура выявила свыше тысячи нарушений прав предпринимателей

16:01, 02 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году органы прокуратуры Псковской области выявили в сфере защиты прав предпринимателей свыше 1 тысячи нарушений законов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По мерам прокурорского реагирования 179 лиц привлечены к различным видам ответственности. В защиту прав предпринимателей в суды области направлено 13 исковых заявлений. На основании постановления прокурора возбуждено уголовное дело.

Благодаря прокуратуре в 2021 году поставщикам и подрядчикам выплатили 299,1 млн рублей, что в 3 раза превышает размер погашенных долгов в 2020 году (96,6 млн рублей).

Кроме того, проведена работа по формированию ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, в ходе которой из запланированных органами контроля 1744 контрольных (надзорных) мероприятий исключено 299. По каждому третьему заявлению органов государственного контроля (надзора) о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий прокуроры принимают решения об отказе в согласовании.