За год псковская прокуратура выявила свыше тысячи нарушений прав предпринимателей
В 2021 году органы прокуратуры Псковской области выявили в сфере защиты прав предпринимателей свыше 1 тысячи нарушений законов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По мерам прокурорского реагирования 179 лиц привлечены к различным видам ответственности. В защиту прав предпринимателей в суды области направлено 13 исковых заявлений. На основании постановления прокурора возбуждено уголовное дело.
Благодаря прокуратуре в 2021 году поставщикам и подрядчикам выплатили 299,1 млн рублей, что в 3 раза превышает размер погашенных долгов в 2020 году (96,6 млн рублей).
Кроме того, проведена работа по формированию ежегодного плана проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2022 год, в ходе которой из запланированных органами контроля 1744 контрольных (надзорных) мероприятий исключено 299. По каждому третьему заявлению органов государственного контроля (надзора) о согласовании проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий прокуроры принимают решения об отказе в согласовании.
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