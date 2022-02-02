Проект «Автоволонтёры для медиков» возобновили в Псковском районе

23:30, 02 февраля 2022, ПАИ

Муниципальный волонтёрский штаб Псковского района возобновляет проект «Автоволонтёры для медиков», сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

«Нужны люди с личным транспортом. У участковых врачей серьёзно выросла нагрузка из-за коронавируса, гриппа, ОРВИ, простуды. Если в спокойное время доктора делают по 10-15 вызовов в день, то сейчас – до 60. Транспортная помощь крайне необходима!» – отметили в администрации Псковского района.

Позвонить и предложить свою помощь можно по телефону 8-921-215-70-92. «Давайте делать добро, и оно обязательно вернётся! Возможна компенсация расходов на бензин», – добавили в городской администрации.