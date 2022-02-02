Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ защиту персональных данных россиян

21:28, 02 февраля 2022, ПАИ

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Обсудить совершенствование защиты персональных данных россиян предложил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в режиме видеоконференции, пишут «Известия».

Владимир Путин отметил, что совершенствованием защиты персональных данных россиян власти занимаются постоянно. Он также отметил, что проблемы, связанные с безопасностью персональных данных граждан и отдельных отраслей, должны быть своевременно решены.

Напомним, 9 декабря Владимир Путин заявил, что в России фиксируется слишком много утечек персональных данных россиян, в связи с чем необходимо принять меры для обеспечения законных прав граждан.