Косметическую операцию на крыле провели в Пскове палкинскому аисту Климентину
Косметическую операцию на крыле провели в Пскове палкинскому аисту Климентину, воспитаннику волонтёрского центра «Дом белого аиста». Об этом в соцсетях сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.
Климентин из Палкинского района живёт в гдовском центре с сентября 2019 года. Аист повредил правое крыло, оступившись и упав с гнезда, когда ещё был птенцом и не умел летать. Сломанное, неправильно сросшееся и висящее крыло доставляло птице много неудобств. Однако в конце осени 2021 года в одной из ветклиник Пскова успешно прошла операция по удалению мешающей птице части крыла.
«Раньше такие косметические операции в Пскове были невозможны из-за отсутствия специалистов, берущихся проводить сложные операции птицам. К счастью, ситуация меняется, – отметила Марина Сиденко. – Наш замечательный доктор Павел Синица научился успешно справляться с такими проблемами у птиц, и 22 ноября вместе с Мариной Каземирчук они учили других сотрудников ветклиники тому, как это делается. Климентин мужественно перенёс операцию. Очень красив стал!»
Слышали ли вы про биткоин?
Псковский врач рассказала, чем можно облегчить непродуктивный осиплый кашель у детей