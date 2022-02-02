Косметическую операцию на крыле провели в Пскове палкинскому аисту Климентину

21:06, 02 февраля 2022, ПАИ

Косметическую операцию на крыле провели в Пскове палкинскому аисту Климентину, воспитаннику волонтёрского центра «Дом белого аиста». Об этом в соцсетях сообщила руководитель центра, орнитолог Марина Сиденко.

Климентин из Палкинского района живёт в гдовском центре с сентября 2019 года. Аист повредил правое крыло, оступившись и упав с гнезда, когда ещё был птенцом и не умел летать. Сломанное, неправильно сросшееся и висящее крыло доставляло птице много неудобств. Однако в конце осени 2021 года в одной из ветклиник Пскова успешно прошла операция по удалению мешающей птице части крыла.

«Раньше такие косметические операции в Пскове были невозможны из-за отсутствия специалистов, берущихся проводить сложные операции птицам. К счастью, ситуация меняется, – отметила Марина Сиденко. – Наш замечательный доктор Павел Синица научился успешно справляться с такими проблемами у птиц, и 22 ноября вместе с Мариной Каземирчук они учили других сотрудников ветклиники тому, как это делается. Климентин мужественно перенёс операцию. Очень красив стал!»