Как устранить метаболические следы дневной нагрузки: советы экспертов

20:19, 06 ноября 2026, ПАИ

Во время сна мозг восстанавливает ресурсы: удаляет метаболические следы дневной нагрузки и систематизирует пережитые впечатления. Качественный сон помогает сохранять ясность мышления и эмоциональный баланс. Ключевые правила полезного сна перечислили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Хронический стресс и недосып формируют замкнутый цикл: напряжение затрудняет засыпание, а дефицит сна повышает чувствительность к стрессовым факторам. Поэтому для эффективной ночной перезагрузки мозга важно соблюдать ряд условий.

В первую очередь необходимо придерживаться стабильного графика – ложиться и вставать в одно и то же время, в том числе в выходные дни. За час до сна следует отказаться от использования гаджетов: излучаемый ими синий свет подавляет выработку мелатонина. Оптимальными условиями для глубокого сна считаются температура +18…+22 градуса и полная темнота.

Кроме того, не рекомендуется употреблять алкоголь в качестве средства расслабления: он ухудшает качество сна, равно как и кофеин после 14:00, способный препятствовать переходу в глубокие фазы сна.

Взрослым, как правило, требуется 7–9 часов сна, однако главным критерием достаточности отдыха остаётся самочувствие: ощущение бодрости и собранности утром свидетельствует о том, что мозг успешно завершил процессы восстановления и обработки дневной информации.

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