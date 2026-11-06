Великолучанина отправили под стражу за избиение знакомого до смерти

19:56, 06 ноября 2026, ПАИ

Великолукский городской суд вынес постановление о заключении под стражу 37-летнего великолучанина, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Мужчине предъявлено обвинение в том, что в конце октября 2026 года в ходе конфликта в одной из квартир в Великих Луках он, будучи в нетрезвом состоянии, избил руками и ногами своего знакомого. На следующий день пострадавший скончался от полученных травм.

Агрессора заключили под стражу на два месяца с момента задержания.

Ранее сообщалось, что псковича заключили под стражу за избиение женщины до смерти