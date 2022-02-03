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Общество

В Острове провели мониторинг ситуации по коррекции меню школьного питания

Заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова и начальник ИОМС районного управления образования Алексей Васильев провели мониторинг ситуации по организации бесплатного горячего питания учащихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 7 имени В. Н. Пушкарева» Островского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Напомним, что ранее глава Островского района Дмитрий Быстров предложил начальнику управления образования составить перечень блюд, которые не очень охотно едят учащиеся в школьных столовых. Также он обратился к поставщикам питания, чтобы они более творчески подошли к процессу составления меню, учитывая как вкусовые предпочтений детей, так и требования СанПиН. «Хотелось бы достичь такого, чтобы все блюда были не только полезными и питательными, но и очень аппетитными и вкусными», – выражал свои пожелания руководитель муниципалитета.

Средняя школа № 7 имени В. Н. Пушкарева первой пошла по пути эксперимента по частичной замене блюд в школьной столовой. По словам директора образовательного учреждения Лилии Панчук, после опроса школьников и анализа работы столовой выяснилось, что ребята с неохотой едят рыбу, яйцо и зелёный горошек.

После консультаций с поставщиком питания было предложено ввести в рацион такие блюда, как мясной гуляш, макароны, запечённые с яйцом, рыбные тефтели и котлеты. Представители родительского контроля поддержали это нововведение.

«По первым дням эксперимента пока мы не можем судить об эффективности замены блюд. Цикличность питания составляет около двух недель. Результаты подведём ближе к марту и тогда примем решение по дальнейшей коррекции меню», – отметила директор школы.

Лариса Иванова и Алексей Васильев отметили, что в целом в средней школе № 7 горячее питание детей организовано на хорошем уровне, полноценно, сбалансированно и качественно. График питания школьников соблюдается, учителя следят за мытьем и обработкой антисептиками рук питающихся школьников.

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