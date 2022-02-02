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Экономика

Рубль оказался самой недооцененной валютой по «индексу бигмака»

Рубль стал самой недооцененной валютой в мире, следует из «индекса бигмака», опубликованного журналом The Economist. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас бургер от McDonald's стоит в США 5,81 доллара (примерно 444 рубля), а в России — 135 рублей, или 1,77 доллара. То есть справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар — получается, что она недооценена на 70 процентов.

Среди представленных в рейтинге валют рубль занял последнее место. Раньше, в январе и июле 2021 года, он оказывался на предпоследней строчке, а последним был ливанский фунт. На этот раз предпоследнее место досталось турецкой лире, которая недооценена на 67,9 процента. При этом недооценка евро составила 14,7 процента, британского фунта — 17,1 процента.

Среди переоцененных числятся две валюты — швейцарский франк (на 20,2 процента) и норвежская крона (на десять процентов). В двух предыдущих рейтингах к ним относилась и шведская крона, но теперь она считается недооцененной на 0,4 процента.

The Economist рассчитывает «индекс бигмака» дважды в год начиная с 1986-го. Показатель основан на теории паритета покупательной способности, предполагающей, что в долгосрочной перспективе валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров и услуг в разных странах. За основу берется цена бигмака в разных странах. Если она оказывается выше, чем в США, то валюта считается переоцененной, если ниже — то наоборот.

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