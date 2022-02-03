Свыше 219 миллионов рублей вывели в нелегальный оборот трое псковичей

13:19, 03 февраля 2022, ПАИ

Обвиняемые в незаконном обороте денежных средств в период с 2017 по декабрь 2019 года в составе организованной группы вывели в нелегальный оборот свыше 219 миллионов рублей, которые обналичивали с помощью 50 подставных фирм. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 20 миллионов рублей.

Следственная часть следственного управления регионального УМВД уже направила уголовное дело из 158 томов в суд. Фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Приговора суда жители Пскова дожидаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.