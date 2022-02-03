В Псковской области отец-алиментщик решил исправиться благодаря приставам

13:26, 03 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области отец-алиментщик решил исправиться благодаря приставам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФССП, ранее должник привлекался к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неуплату алиментов без уважительных причин.

Но даже после привлечения к административной ответственности мужчина всё равно не торопился платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

Судебный пристав-исполнитель вынес обращение на заработную плату и иные доходы должника. Именно эта мера повлияла на должника, так как он официально трудоустроен и долг по алиментам списывался с заработной платы.

Гражданин сам явился на прием к судебному приставу-исполнителю и погасил задолженность по алиментам в размере 130 тысяч рублей. Он решил не копить долг по алиментам и платить алименты на своего ребёнка в установленном законом порядке.