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Общество

Белорусскую тушенку и сгущенку не пропустили через границу в Себежском районе

В Себежском районе сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с Псковской таможней были выявлены нарушения при перемещении 127 килограммов готовой мясной и молочной продукции. Автомобиль с товаром ехал из Белоруссии в Великолукский район, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выяснил, что на 114 кг тушёнки и 13 кг сгущённого молока отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, а их транспортировка осуществлялась в транспортном средстве, не обеспечивающем установленный производителем режим хранения пищевых продуктов.

«Перемещение 127 кг готовой продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь», - отметили в ведомстве.

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