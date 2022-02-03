Белорусскую тушенку и сгущенку не пропустили через границу в Себежском районе

13:53, 03 февраля 2022, ПАИ

В Себежском районе сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении совместных мероприятий с Псковской таможней были выявлены нарушения при перемещении 127 килограммов готовой мясной и молочной продукции. Автомобиль с товаром ехал из Белоруссии в Великолукский район, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспектор выяснил, что на 114 кг тушёнки и 13 кг сгущённого молока отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции, а их транспортировка осуществлялась в транспортном средстве, не обеспечивающем установленный производителем режим хранения пищевых продуктов.

«Перемещение 127 кг готовой продукции по таможенной территории ЕАЭС запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь», - отметили в ведомстве.