4 февраля в районе железнодорожного вокзала в Пскове будут проверять водителей
4 февраля сотрудники ГИБДД проведут в Пскове массовую проверку водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Инспекторы будут выявлять отдельные виды нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе незаконные перевозки пассажиров автобусами. У водителей будут проверять наличие документов, предусмотренных ПДД РФ.
Проверка пройдет с 10:40 до 11:20 на улице Вокзальной, 23 (железнодорожный вокзал).
Комментарии: 0 Обсудить >>>