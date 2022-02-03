4 февраля в районе железнодорожного вокзала в Пскове будут проверять водителей

14:09, 03 февраля 2022, ПАИ

4 февраля сотрудники ГИБДД проведут в Пскове массовую проверку водителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы будут выявлять отдельные виды нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, в том числе незаконные перевозки пассажиров автобусами. У водителей будут проверять наличие документов, предусмотренных ПДД РФ.

Проверка пройдет с 10:40 до 11:20 на улице Вокзальной, 23 (железнодорожный вокзал).