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Общество

К народному искусству приобщают читателей библиотеки Псковской области

В библиотеках Псковской области с начала 2022 года, который объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, проводятся тематические мероприятия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

В Великолукской городской детской библиотеке имени А. Гайдара накануне состоялся фольклорный праздник «Слава русская, сила богатырская», посвященный былинному жанру. Мероприятие прошло в рамках реализации просветительского проекта «Сохраняя народные традиции», который, в свою очередь, является частью программы национального проекта «Культура».

Сотрудники библиотеки в игровой форме познакомили дошкольников с русскими былинами и их главными героями, а также рассказали о древнерусских забавах. Ребятам были выразительно прочтены некоторые из произведений. В ходе встречи дети также послушали русские народные песни.

Аналогичное мероприятие прошло и в Самолвовской сельской модельной библиотеке имени А. Невского. Здесь детям также был представлен один из жанров культурного наследия России — былина. Ребята познакомились с жизнью Ильи Муромца, просмотрев презентацию «Святой богатырь — Илья Муромец» и прослушали отрывок из произведения «Илья Муромец и Калин-царь» под наигрыш гуслей.

В рамках Года культурного наследия народов России Новоржевская районная библиотека для учеников 1 класса Новоржевской средней школы провела фольклорный час «В гостях у русских народных сказок».

В ходе интерактивной программы школьники узнали, что же такое народное искусство и что объединяет в себе это понятие. Участники встречи послушали рассказы про народные промыслы, в том числе фольклор, почитали вслух народные сказки. После этого ребята вспомнили о древнерусских забавах и даже поучаствовали в боях подушками.

В Псковской библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» организовали торжественное открытие Года культурного наследия народов России. Мероприятие прошло с участием студии библиоблогеров «Мудрая сова». Ребята исполнили русские народные песни и потешки. Кроме того, состоялась презентация книги «Псковские сказки для детей».

Несколько библиотек региона в рамках Года культурного наследия презентовали материалы о русских народных промыслах. В детской экологической библиотеке «Радуга» ребята не только познакомились со старинной русской игрушкой матрешкой и техниками ее изготовления, но и сами смастерили свою куклу.

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