До +20 градусов ожидается в Псковской области 28 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 28 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Будет дуть ветер южных направлений – ночью слабый, днём умеренный.
Температура в области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +15 до +20. В Пскове температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днём – до +17...+19.
Атмосферное давление высокое.
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