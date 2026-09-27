До +20 градусов ожидается в Псковской области 28 сентября

12:59, 27 сентября 2026, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 28 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер южных направлений – ночью слабый, днём умеренный.

Температура в области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +15 до +20. В Пскове температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днём – до +17...+19.

Атмосферное давление высокое.