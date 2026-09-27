Михаил Ведерников поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником

13:35, 27 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил воспитателей, нянечек и всех сотрудников детских садов области с профессиональным праздником. Поздравление он разместил в своём канале в мессенджере MAX.

«Каждое утро родители доверяют сотрудникам детских садов самое дорогое – своих малышей. Воспитатели и нянечки помогают деткам привыкнуть к новым условиям, учат общаться и дружить друг с другом. За этим стоит ежедневный труд, терпение и внимание к каждому ребёнку», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников поблагодарил воспитателей и дошкольных работников за чуткость и доброту.

«Мы со своей стороны продолжим создавать комфортные, современные условия и для детей, и для вас – и особо значимой поддержкой в решении этой задачи остаётся президентский нацпроект «Семья». Желаю вам здоровья, благополучия, радости и как можно больше поводов гордиться своими воспитанниками», – заключил глава региона.

Напомним, что День воспитателя и всех дошкольных работников отмечают в России 27 сентября. Дата была выбрана в честь открытия первого детского сада в Санкт-Петербурге в 1863 году.