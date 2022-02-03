Живодёр из Омска травмировал девятимесячного ребёнка

15:51, 03 февраля 2022, ПАИ

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Жителя Омска по фамилии Живодёр задержали по подозрению в издевательствах над девятимесячным ребёнком, сообщает РИА-новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Омской области.

О преступлении стало известно после того, как ребёнка доставили в медучреждение. По данным ведомства, у мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и субдуральную гематому. Кроме того, у ребёнка были судороги. В результате проведенных следственных действий было установлено, что к преступлению причастен 32-летней сожитель матери мальчика.

По версии следствия, когда матери ребёнка не было дома, мужчина систематически бил его по голове, брал за ноги, переворачивал вниз головой и тряс. Делал он этого с целью наказания.

На данный момент мужчина заключен под стражу, возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, идёт опрос свидетелей и соседей.