Более 9000 налогоплательщиков Псковской области получили квалифицированную электронную подпись

16:46, 03 февраля 2022, ПАИ

На сегодняшний день квалифицированную электронную подпись получили 9138 налогоплательщиков Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В соответствии с изменениями в законодательстве с 1 января 2022 года на ФНС России возложены функции по выпуску сертифицированных ключей квалифицированной электронной подписи (КЭП). Однако подписи выдаются уже с 1 июля 2021 года. Происходит это абсолютно бесплатно. Для этого в каждой межрайонной инспекции Псковской области, а также в управлении созданы удостоверяющие центры.

В ведомстве пригласили получить КЭП юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также нотариусов. Получить подпись может только лично руководитель организации или индивидуальный предприниматель, имея при себе паспорт, СНИЛС и носитель для записи ключей электронной подписи (токен).

Чтобы максимально упростить процедуру получения КЭП и сделать это в удобное для себя время, заявитель может воспользоваться сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию».

Приобрести носители можно у дистрибьюторов производителей, специализированных интернет-магазинах или использовать уже имеющиеся при условии их соответствия требованиям. Кроме того, в налоговых инспекциях Псковской области установлены вендинговые автоматы для реализации сертифицированных USB носителей.

Выдаваемые налоговыми органами сертифицированные ключи квалифицированной электронной подписи являются легитимными, имеют срок действия 15 месяцев, могут применяться для юридически значимого электронного документооборота, а также работать на всех электронных площадках и использоваться для сдачи отчетности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».