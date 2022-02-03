В Себежском районе пройдут три добровольческие «Вахты Памяти»

20:48, 03 февраля 2022, ПАИ

На территории молодёжно-патриотического лагеря «Укрепрайон» в Себежском районе в этом году пройдут три добровольческие «Вахты Памяти». Об этом сообщает Telegram-канал Псковской области.

Инициатор проекта, командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков рассказал, что участие уже подтвердили студенты-добровольцы из Российского технологического университета МИРЭА и молодёжных организаций Псковской области.

«Мы делаем наш проект многоплановым и с долголетней перспективой, – отметил Владимир Бумаков. – Мы вовлекаем в его деятельность активных ребят со всей страны и из соседних дружественных государств, чтобы они своими руками создавали инфраструктуру нашего экспедиционного молодёжного лагеря, наполняли его духом реального патриотизма и коллективизма, преображали территорию вокруг для превращения её в благоустроенный и уникальный парк-музей нашей истории под открытым небом».

Проект создания комплекса «Себежский укрепрайон» был создан в прошлом году поисковиками из Себежа, Пскова, Москвы при поддержке Российского географического общества.