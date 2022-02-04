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Общество

В Госдуме задумались о принятии федеральных норм для создания групп продлённого дня

Необходимо принять федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня в начальной школе. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей официальном Telegram-канале.

По его словам, по данной теме поступает много обращений. «Ситуация везде разная, но в большинстве случаев дети заканчивают обучение в 13–14 часов», - заметил Вячеслав Володин.

Он считает, что организация групп продлённого дня решает ряд проблем, особенно это важно для начальной школы. «Во-первых, улучшается качество образования: дети в это время в школе делают уроки, получают дополнительные знания в кружках и занимаются спортом, посещая секции. Во-вторых, ребёнок находится под присмотром, в безопасности, что даёт возможность родителям спокойно работать, не переживая за него. Как правило, занятия заканчиваются к 18 часам», - рассказал председатель Госдумы.

При этом, подчеркнул он, сегодня продлённых групп в некоторых школах вовсе нет из-за отсутствия возможностей, а там, где существуют, в большинстве случаев они платные.

Есть примеры бесплатных или с освобождением от оплаты отдельных категорий граждан, но их не так много. «Где-то с детьми делают домашние задания, где-то — нет. Единого системного подхода не существует», - уточнил Вячеслав Володин.

Он добавил, что этот вопрос отдан на решение учредителей школ, но он очень важен и решение по нему должно приниматься как минимум на уровне региона. «А ещё лучше, чтобы были приняты федеральные нормы, гарантирующие создание групп продлённого дня. Речь идёт прежде всего о начальной школе, где они особенно необходимы», - уверен председатель Госдумы.

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