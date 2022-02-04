В России предлагают увеличить размер выплат по уходу за детьми-инвалидами

09:38, 04 февраля 2022, ПАИ

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В России предложили увеличить размер выплат по уходу за несовершеннолетними детьми-инвалидами, в том числе – независимо от наличия трудового дохода, сообщает RT.

Данное предложение выдвинула уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец.

Она отметила, что на данный момент выплата в размере 10 тысяч рублей полагается неработающим трудоспособным лицам, которые ухаживают за несовершеннолетними детьми-инвалидами или инвалидами I группы с детства. При этом законодательством предусмотрена возможность для таких лиц получать доход через регистрацию в качестве самозанятого. Но это, по её словам, не решает проблему большинства людей, которые осуществляют уход и не имеют возможности заработать.

Ирина Волынец сообщила, что считает необходимым увеличить размер выплаты до прожиточного минимума. При этом она предлагает не учитывать наличие источника доходов и предоставить человеку возможность работать неполный день или в дистанционном режиме.

По её мнению, эти меры позволят уменьшить количество ситуаций, из-за которых семьи вынуждены помещать ребёнка-инвалида в специнтернаты. «Дети-инвалиды и инвалиды I группы с детства в большей степени будут получать заботу непосредственно от своих родных и близких, а не от наёмных профессионалов, что будет очень важным аспектом для их эмоционального благополучия и гарантией качества жизни», — говорится в тексте обращения.