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Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде

Сборная России занимает второе место в командном турнире по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай) после первого дня соревнований.

Марк Кондратюк в короткой программе стал третьим, Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в ритм-танце. Анастасия Мишина и Александр Галлямов в короткой программе также стали вторыми.

Анастасия Мишина прокомментировала выступление:

- Сделали все, что могли. Чуть-чуть не хватило до первого места, но я надеюсь, что этот балл не будет определяющим. У нас очень сильная команда. Хотели бы поздравить Марка Кондратюка с отличным прокатом, Вику с Никитой. Командный турнир укрепляет дружбу, снимает лишнее напряжение. Поэтому если нам доверят выступить в произвольной программе, постараемся никого не подвести.

Следующий день командного турнира - 6 февраля.

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