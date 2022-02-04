Пропавшую без вести пенсионерку разыскивают в Великих Луках

11:25, 04 февраля 2022, ПАИ

Великолукские полицейские продолжают разыскивать пропавшую без вести 70-летнюю Галину Королеву, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщина ушла из дома в Великих Луках 23 августа 2019 года. До настоящего времени её местонахождение не установлено. Галине Королевой на вид 70-75 лет, ростом 155-160 сантиметров, худощавого телосложения. Она была одета в чёрное платье с белым рисунком, коричневые туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Галины Королевой, просят обратиться по телефонам: 8 (906) 223-11-28 (уголовный розыск), (8811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД России по городу Великие Луки).