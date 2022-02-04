Деревни Заньково и Городище Островского района включили в план догазификации на 2022 год

12:30, 04 февраля 2022, ПАИ

Помощник сенатора РФ Андрея Турчака, заместитель председателя Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян сообщил о включении в план социальной догазификации на 2022 год деревень Заньково и Городище Островского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации, это произошло во время традиционных встреч с трудовыми коллективами предприятий Острова, которые проводит глава Островского района Дмитрий Быстров.

На встречах с работниками завода «Вектор», швейного производства «Мастерица» и ООО «Гарус» руководитель муниципалитета представлял Армена Мнацаканяна и его коллегу по региональному парламенту Андрея Михайлова, начавших свою депутатскую деятельность в новом, седьмом созыве.

Армен Мнацаканян и Андрей Михайлов поблагодарили островичей за поддержку на выборах, проинформировали о своей работе по выполнению тех наказов, которые они получили во время избирательной кампании, познакомили с федеральными и областными законодательными инициативами.

«Встречи с представителями трудовых коллективов вылились в открытый живой разговор, с полемикой и вопросами, которые касались насущных проблем в сфере ЖКХ, здравоохранения, пенсионного обеспечения, образования, социальной догазификации. Среди ключевых проблем: уличное освещение, неудовлетворённость качеством мобильной связи и услуг Интернета, необходимость увеличения количества удобных автобусных остановок», – отметили в администрации Островского района.