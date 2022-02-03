Здание гребной базы на берегу Великой восстановили в Пскове

13:44, 04 февраля 2022, ПАИ

Старое здание гребной базы на улице Воеводы Шуйского в Пскове, которое было повреждено в результате пожара, восстановил инвестор. Об этом сообщает газета «Псковская правда».

Это строение было заброшено многие годы, теперь ему вернули первоначальный облик. Инвестор Андрей Гарусов рассказал, что постройка была возведена в середине прошлого века. В 2009 году там случился пожар, который уничтожил изнутри мансарду и повредил кровлю. Около двух лет назад правообладателем постройки стала компания, принадлежащая Андрею Гарусову, которая занялась её восстановлением.

«Здание было уже в очень плачевном состоянии: перекрытие сгорело, вся верхняя часть прогнила. А когда стали разбирать обшивку, поняли, что и строилось оно из чего попало — мы обнаружили там три разных вида кирпичей. Нам удалось всё перебрать и восстановить изнутри, не разбирая внешние стены», - рассказал инвестор.

Дальнейшая судьба здания пока не решена. По словам Андрея Гарусова, там может открыться ярмарочное пространство или кафе, но точно не будет отеля. «Мы ещё думаем, надеемся, что в феврале примем решение и тогда к концу года в Пскове появится какая-то новая площадка», - заявил инвестор.