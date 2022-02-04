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Станцию очистки воды планируют построить в деревне Родина Псковского района до 20 ноября 2023 года

Станцию очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района планируют построить до 20 ноября 2023 года. Данная информация опубликована на сайте госзакупок.

Станция предназначена для водоподготовки питьевой воды из существующего подземного водозабора деревни Родина. Согласно проекту, мощность станции должна составлять 30 м3/час по исходной воде, 520 м3/сут по очищенной воде.

С учетом приемки объекта заказчиком работы должны быть завершены до 20 ноября 2023 года. Заказчиком выступает администрация Псковского района. На данный момент идёт поиск подрядчика, срок окончания подачи заявок – 11 февраля 2022 года.

Напомним, ранее с вопросом о водоснабжении на прямую линию с президентом обратился руководитель псковской управляющей компании Андрей Тарасов. Он отметил, что в процессе реализации проекта «Чистая вода» никто не предусмотрел, что будет с водой при нагреве. Владимир Путин дал поручение правительству найти источник финансирования для решения проблем с «Чистой водой» в новостройках города.

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