Псковское агентство информации запускает новый проект «Олимпийский дайджест»

15:43, 04 февраля 2022, ПАИ

Псковское агентство информации с 4 февраля запускает новый проект «Олимпийский дайджест». Вместе с известными псковскими спортсменами, тренерами и общественниками в медиацентре ПАИ мы обсудим Олимпийские игры в Пекине и вместе будем болеть за наших!

Гости медиацентра сделают свои прогнозы, прокомментируют выступления и результаты спортсменов.

Первый выпуск выйдет в эфир сегодня в 17:30. Присоединяйтесь! Давайте вместе смотреть Олимпийские игры и, конечно, болеть за наших!

Смотрите «Олимпийский дайджест» каждый будний день в прямом эфире на YouTube-канале ПАИ, в нашем Telegram-канале Псковоблспорт, в группе ПАИ в ВК.