55% жителей Новосокольнического района вакцинировались от COVID-19

16:07, 04 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на 3 февраля в Новосокольническом районе вакцинировано от коронавируса 4 273 человека, или 55% от числа жителей. Об этом сообщил глава муниципалитета Виталий Соловьёв на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом 4 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что вакцина есть в достаточном количестве. По словам Виталия Соловьёва, ситуация напряженная. С начала пандемии в районе зафиксирован 2 231 случай коронавируса, выздоровели 1923 жителя муниципалитета, умерли 32. По состоянию на 3 февраля на амбулаторном лечении находились 98 детей. За последнюю неделю в районе заболели коронавирусом 158 человек.

Виталий Соловьёв добавил, что в трех образовательных учреждениях введено дистанционное обучение до 6 февраля, работа кружков и секций также остановлена. По его словам, если рост заболеваемости коронавирусом будет наблюдаться и дальше, другие школы района перейдут на дистанционку.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал главу района обратить внимание на полноту и качество проведения контрольных мероприятий. По словам губернатора, это особенно важно.