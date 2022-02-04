В санатории «Черёха» прошла акция против COVID-19

16:43, 04 февраля 2022, ПАИ

Акцию против распространения COVID-19 провели 4 февраля добровольцы региональных отделений «Российского Красного Креста» и Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» совместно с руководством и работниками ЛПУ «Санаторий «Черёха».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, добровольцы «Красного Креста» и волонтеры-медики побеседовали с персоналом, отдыхающими санатория о профилактике COVID-19. Особое внимание было уделено штамму «Омикрон», который сильно повлиял на увеличение количества случаев заражения как в Псковской области, так и во всей стране. Также участники акции обсудили необходимость соблюдения мер личной предосторожности, всех санитарно-эпидемиологических требований, особенно в лечебно-профилактическом учреждении.

В каждом жилом номере санатория были размещены одноразовые маски, антисептики, предоставленные региональным отделением движения «Волонтеры-медики». Участникам мероприятия выданы памятки, подготовленные региональным отделением «Российского Красного Креста» о том, как себя предостеречь от опасной инфекции.

«Это, несомненно, очень важная акция для нас и наших отдыхающих, - отметила директор санатория «Череха» Ольга Бадаш. - В условиях санаторно-курортного лечения, как никогда, в этот сложный период, важно не просто оздоровить организм, получить процедуры, но и быть уверенным, что ты в надежных руках. Что в санатории заботятся не только о лечении твоих недугов, но и защищают от внешних рисков, которым сегодня является коронавирус».

Председатель регионального отделения «Российского Красного Креста» Петр Василевский обратил внимание, что главная цель акции - не запугать людей, а еще раз напомнить о важности сохранения своего здоровья и здоровья окружающих.

«Только совместными усилиями, объединив ресурсы общественных организаций, учреждений здравоохранения, жителей нашей страны, мы сможем спокойно учиться, работать и отдыхать, не боясь заразиться, не испытывая неудобств при посещении общественных мест, то есть вернуться к прежней, допандемийной жизни», - сказал Петр Василевский.

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюзы открыты для любого сотрудничества, направленного на благо людей.

«Профсоюзы, в рядах которых большое количество врачей, студентов и добровольцев, всегда выступают за консолидацию усилий в общественной деятельности», - заверил Игорь Иванов.

От имени профсоюзной организации он поблагодарил региональное отделение «Российского Красного Креста» и волонтеров-медиков за активную поддержку в санаторно-курортном лечении граждан в профсоюзных здравницах и их защиты от коронавируса.