Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного Рунета»

22:29, 04 февраля 2022, ПАИ

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Псковские полицейские приняли участие в «Неделе безопасного Рунета», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В рамках мероприятий сотрудники полиции и представители Общественного совета при УМВД России по Псковской области на площадке Псковской областной универсальной научной библиотеки встретились с молодёжью и обсудили вопросы безопасного использования социальных сетей.

На встрече ребятам рассказали о том, что такое экстремизм и как бороться с киберпреступностью. Особенное место в разговоре уделили социальным сетям. «Именно Интернет в настоящее время является доступной площадкой для деятельности противоправных экстремистских организаций. Поэтому не стоит бездумно копировать на свою страницу шутки, картинки, видеозаписи, так как данные в публикациях могут находиться под запретом распространения или демонстрации», – отметили в пресс-службе ведомства.

«Неделя безопасного Рунета» – главное российское событие, посвящённое проблеме цифровой безопасности и цифрового позитива. Цель мероприятия – привлечь внимание общественности к проблеме безопасного использования сети Интернет, мобильных технологий пользователями, этичного использования цифровых сервисов телекоммуникационных систем.