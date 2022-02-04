Дети из школ-интернатов Псковской области посетили Австрию

23:14, 04 февраля 2022, ПАИ

С 17 по 27 января 19 нуждающихся детей из России и Украины провели каникулы на горнолыжном курорте в Нижней Австрии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

В поездку отправились 10 воспитанников пяти интернатных учреждений Псковской области, расположенных в Красногородске, Пушкинских Горах, Порхове, а также воспитанники Печорского центра помощи детям. Также в Австрию поехали дети 9-12 лет из малообеспеченных семей из Псковской области. При выборе кандидатов важными критериями стали активное участие в жизни школы, социальные навыки, а также хорошая успеваемость в школе.

Дети жили на экоферме, катались на лыжах на горнолыжном курорте Fosteralm в Вайдхофен-ан-дер-Ибсе (Нижняя Австрия), на коньках, участвовали в мастер-классах по гончарному мастерству и выпеканию хлеба, посещали музеи, наряжались в средневековые костюмы, занимались с роботами, играли и заводили новых друзей.

Также частью программы стало посещение Вены, где дети побывали в техническом музее и катались на колесницах в императорской резиденции Хофбург. Ребятам также выпала возможность посетить парламент Австрии, где их поприветствовали президент Национального совета Австрии Вольфганг Соботка и посол Российской Федерации в Австрийской Республике Дмитрий Любинский.

Путешествие было организовано со строгим соблюдением всех защитных мер, дети и сопровождающие раз в два дня проходили тесты на коронавирус, а все взрослые были вакцинированы.

Путешествие организовано уже в третий раз в рамках благотворительного проекта парламента Австрии «Дарить улыбку – брать на себя ответственность – 2022». Проект был инциирован президентом Национального совета Республики Австрия. Организаторами поездки стали Австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» в лице её президента Паскаль Вайер, Псковское областное отделение Российского детского фонда и частные благотворители.

Идея пригласить ребят в свой родной город – Вайдхофен-ан-дер-Ибс – родилась у президента парламента Австрии несколько лет назад, когда он был с визитами в России и Украине. Для реализации идеи Вольфганг Соботка обратился за поддержкой к Паскаль Вайер – президенту Австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца», которая на протяжении многих лет реализует благотворительные проекты в пользу нуждающихся детей из России и Украины.