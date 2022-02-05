Два пожара произошло в Псковской области 4 февраля
Два пожара произошло в Псковской области 4 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В СНТ «Восток» Псковского района в 19:27 произошло возгорание в бане, в результате пожара огнём была повреждена стена. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи
В тот же день около 4 часов утра в Великих Луках на улице Мурманской сгорел мусорный пластиковый контейнер, ещё один контейнер повреждён.
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