Два пожара произошло в Псковской области 4 февраля

09:35, 05 февраля 2022, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 4 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В СНТ «Восток» Псковского района в 19:27 произошло возгорание в бане, в результате пожара огнём была повреждена стена. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи

В тот же день около 4 часов утра в Великих Луках на улице Мурманской сгорел мусорный пластиковый контейнер, ещё один контейнер повреждён.