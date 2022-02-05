В 2022 году для детей-сирот в Пскове построят четыре дома

11:35, 05 февраля 2022, ПАИ

В 2022 году для детей-сирот в Пскове построят четыре дома. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Он отметил, что новые дома для сирот появятся в микрорайоне Любятово, в районе улицы Новгородской, Инженерной и на Запсковье. Площадки для строительства находятся в непосредственной близости к коммуникациям, что значительно ускорит работы. В этом году планируется построить четыре дома, в каждом из которых будет по восемь квартир.

«Если опыт будет позитивным, используем строительство таких домов как альтернативный вариант приобретения социальных квартир в уже готовых обычных», – отметил глава региона.